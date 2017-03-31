Смольный начал кампанию по летнему ремонту дорог
Смольный объявил три аукциона на ремонт дорог Петербурга. Информация о торгах размещена на сайте zakupki.gov.ru. Общая стоимость лотов — более 3 млрд рублей.
Смольный объявил три аукциона на ремонт дорог Петербурга. Информация о торгах размещена на сайте zakupki.gov.ru. Общая стоимость лотов — более 3 млрд рублей.
Заявки от участников будут приниматься до 18 апреля, а 24 апреля станут известны подрядчики, сообщается в документации аукционов, размещенных городским комитетом по госзаказу 30 марта.
Как и сообщала «Фонтанка», в этом году комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), составляя адресную программу ремонта дорог, поделил Петербург на три зоны: северные,
Пока в адресную программу ремонтов включены 74 объекта, но перечень может быть увеличен: КРТИ просит расширить список в два раза, запросив еще 3,5 млрд рублей при весенних поправках в бюджет.
В 2016 году, напомним, ремонтная дорожная кампания была оценена в 6,1 млрд рублей.