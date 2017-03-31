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15:09 (мск), источник: PROUFU.ru

«Роснефть» открыла новое месторождение в Башкирии

На территории Башкирии «Роснефть» открыла новое месторождение. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Известно, что открытое Анастасьинское нефтяное месторождение располагает геологическими запасами в объеме 0,6 млн тонн нефти. Запасы рекомендованы Государственной комиссией по запасам к постановке на госучет.

Месторождение открыли после бурения двух поисковых скважин на Западно-Кунгакском лицензионном участке. В дальнейшем планируется его разработать, используя действующую инфраструктуру Биавашского месторождения.

Как сообщили в компании, в 2017 году ожидается открытие еще нескольких месторождений.

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