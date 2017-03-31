«Роснефть» открыла новое месторождение в Башкирии
На территории Башкирии «Роснефть» открыла новое месторождение. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
На территории Башкирии «Роснефть» открыла новое месторождение. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Известно, что открытое Анастасьинское нефтяное месторождение располагает геологическими запасами в объеме 0,6 млн тонн нефти. Запасы рекомендованы Государственной комиссией по запасам к постановке на госучет.
Месторождение открыли после бурения двух поисковых скважин на
Как сообщили в компании, в 2017 году ожидается открытие еще нескольких месторождений.