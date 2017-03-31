Власти Краснодара нашли инвесторов для долгостроев фирмы «Таурас-96»

Краснодар. 31 марта — Новая Кубань. Соглашение было подписано с участием трех сторон — краснодарской мэрии и компаний «Таурас-96» и «СпецСтройКубань».

Инвесторы были найдены после того, как градоначальник Евгений Первышов пообщался с дольщиками двух долгостроев.

Известно, что ООО «СпецСтройКубань» завершит строительство 4 литеров 2 очереди жилого комплекса на улицах Восточно-Кругликовская и Черкасская, а также в качестве застройщика возведет новый ЖК из семи литеров на улицах Семигорской и Понтийской. Последнее начнется после того, как «Таурас-96» переуступит земельный участок площадью 76,9 тыс. кв. м компании «СпецСтройКубань». Инвестор планирует также увеличить этажность литеров.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, инвестор уже приступил к работам на Восточно-Кругликовской и Черкасской.

— Компания «СпецСтройКубань» возьмет на себя все обязательства перед дольщиками, все возможные риски. Для нее это уже не первый опыт работы с проблемными строительными объектами. При этом за соблюдение сроков и качество работ «ССК» будет отвечать уже своим именем, — отметил Евгений Первышов.