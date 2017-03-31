Власти Краснодара нашли инвесторов для долгостроев фирмы «Таурас-96»
Строительство объектов будет завершено силами ООО «СпецСтройКубань».
Строительство объектов будет завершено силами ООО «СпецСтройКубань».
Краснодар. 31 марта — Новая Кубань. Соглашение было подписано с участием трех сторон — краснодарской мэрии и компаний «Таурас-96» и «СпецСтройКубань».
Инвесторы были найдены после того, как градоначальник Евгений Первышов пообщался с дольщиками двух долгостроев.
Известно, что ООО «СпецСтройКубань» завершит строительство 4 литеров 2 очереди жилого комплекса на улицах
Как сообщает
— Компания «СпецСтройКубань» возьмет на себя все обязательства перед дольщиками, все возможные риски. Для нее это уже не первый опыт работы с проблемными строительными объектами. При этом за соблюдение сроков и качество работ «ССК» будет отвечать уже своим именем, — отметил Евгений Первышов.