Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Предсказавший триумф Трампа ученый сделал прогноз для Ле Пен
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Пять звезд, которые были изгоями в школе
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Путин пошутил над словами главы Исландии об армии страны - СМИ
Храбрящийся Путин, усталый Медведев посетили Север
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
СМИ: все двигатели для ракет России оказались бракованными
Храбрящийся Путин, усталый Медведев на Севере
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
9В мире зацвела сакура
9Индуистский Новый год
9В тени стены
15:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Недвижимость обанкротившегося «Пермавтодора» оценена в 259 млн руб

Конкурсный управляющий ОАО «Пермавтодор» Римма Багавиева опубликовала отчет о рыночной стоимости недвижимого имущества общества.

Согласно документу, «Пермавтодору» принадлежат 20 земельных участков: в Перми, Чернушке, Нытве, Частинском, Оханском, Октябрьском, Ординском, Очерском, Сивинском и Суксунском районах. Их общая рыночная стоимость на дату оценки 21 марта определена в 259 млн руб. Все оцениваемое имущество находится в залоге в ПАО «Банк ВТБ24».

Напомним, что арбитражный суд Пермского края признал банкротом ОАО «Пермавтодор» 12 октября. Иск о банкротстве подала налоговая служба, позднее учредитель подрядной организации — ЗАО «Юкон Груп» — принял решение о ликвидации общества. Летом прошлого года учредитель общества Владимир Нелюбин продал оба актива чеченскому предпринимателю Рамзану Тарамову и бывшему советнику руководителя «Первой нерудной компании», экс-директору дочерней структуры ООО «ПНК-Москва» — Сергею Крутикову. Общая сумма требований кредиторов ОАО «Пермавтодор» по реестру составляет 962,5 млн руб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рособрнадзор запретил набор студентов в три государственных вуза
Кремль прокомментировал вопрос ношения хиджабов в школах
Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год
Жириновский: Нужно отпустить всех задержанных после митингов
Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры
Гипермаркетам могут запретить работать по воскресеньям и ночам
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Хакеры заразили компьютеры тысячи сторонников ИГ
Спорт
Семак vs Семин, Гончаренко vs Скрипченко, южное дерби в Ростове Выделяем главные интриги 21-го тура чемпионата России
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов» Слова бывшего ведущего популярного телешоу в эфире «Нашего радио» возмутили не только участников проекта, но и его коллег
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь