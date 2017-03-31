Недвижимость обанкротившегося «Пермавтодора» оценена в 259 млн руб
Конкурсный управляющий ОАО «Пермавтодор» Римма Багавиева опубликовала отчет о рыночной стоимости недвижимого имущества общества.
Конкурсный управляющий ОАО «Пермавтодор» Римма Багавиева опубликовала отчет о рыночной стоимости недвижимого имущества общества.
Согласно документу, «Пермавтодору» принадлежат 20 земельных участков: в Перми, Чернушке, Нытве, Частинском, Оханском, Октябрьском, Ординском, Очерском, Сивинском и Суксунском районах. Их общая рыночная стоимость на дату оценки 21 марта определена в 259 млн руб. Все оцениваемое имущество находится в залоге в ПАО «Банк ВТБ24».
Напомним, что арбитражный суд Пермского края признал банкротом ОАО «Пермавтодор» 12 октября. Иск о банкротстве подала налоговая служба, позднее учредитель подрядной организации — ЗАО «Юкон Груп» — принял решение о ликвидации общества. Летом прошлого года учредитель общества Владимир Нелюбин продал оба актива чеченскому предпринимателю Рамзану Тарамову и бывшему советнику руководителя «Первой нерудной компании»,