На ремонт участка трассы Пермь — Екатеринбург выделят миллиард рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта, ИА УралПолит.Ru. Уралуправтодор опубликовал на сайте Госзакупок аукцион на право проведения капремонта автомобильной дороги Пермь — Екатеринбург.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта, ИА УралПолит.Ru. Уралуправтодор опубликовал на сайте Госзакупок аукцион на право проведения капремонта автомобильной дороги Пермь — Екатеринбург.
На работы из федерального бюджета выделено более миллиарда рублей.
Согласно документам, на эти средства планируется отремонтировать участок трассы с 169-го по 187-й километр.
Ремонт должен быть завершен к 30 сентября 2018 года. Исполнитель обязан предоставить гарантию на верхний слой асфальта на четыре года. В случае появления дефектов в этот срок, подрядчик долен будет устранить их за свой счет.