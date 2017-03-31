На ремонт участка трассы Пермь — Екатеринбург выделят миллиард рублей

На работы из федерального бюджета выделено более миллиарда рублей.

Согласно документам, на эти средства планируется отремонтировать участок трассы с 169-го по 187-й километр.

Ремонт должен быть завершен к 30 сентября 2018 года. Исполнитель обязан предоставить гарантию на верхний слой асфальта на четыре года. В случае появления дефектов в этот срок, подрядчик долен будет устранить их за свой счет.