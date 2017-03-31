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15:53 (мск), источник: УралПолит.ру

На ремонт участка трассы Пермь — Екатеринбург выделят миллиард рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта, ИА УралПолит.Ru. Уралуправтодор опубликовал на сайте Госзакупок аукцион на право проведения капремонта автомобильной дороги Пермь — Екатеринбург.

На работы из федерального бюджета выделено более миллиарда рублей.

Согласно документам, на эти средства планируется отремонтировать участок трассы с 169-го по 187-й километр.

Ремонт должен быть завершен к 30 сентября 2018 года. Исполнитель обязан предоставить гарантию на верхний слой асфальта на четыре года. В случае появления дефектов в этот срок, подрядчик долен будет устранить их за свой счет.

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