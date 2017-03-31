Пасхальная ярмарка пройдет в Севастополе
В Севастополе с 10 по 16 апреля пройдёт Пасхальная ярмарка. Об этом говорится в распоряжении городского правительства.
В Севастополе с 10 по 16 апреля пройдёт Пасхальная ярмарка. Об этом говорится в распоряжении городского правительства.
Специализированная ярмарка расположится на площадке между Дворцом детского и юношеского творчества и Институтом биологии южных морей.
В Севастополе уже началась торговля праздничной атрибутикой — красителями и наклейками для яиц, всевозможными подарками и украшениями.