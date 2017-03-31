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18:09 (мск), источник: Крым Press

Пасхальная ярмарка пройдет в Севастополе

В Севастополе с 10 по 16 апреля пройдёт Пасхальная ярмарка. Об этом говорится в распоряжении городского правительства.

Специализированная ярмарка расположится на площадке между Дворцом детского и юношеского творчества и Институтом биологии южных морей.

В Севастополе уже началась торговля праздничной атрибутикой — красителями и наклейками для яиц, всевозможными подарками и украшениями.

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