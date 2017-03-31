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16:13 (мск), источник: Крым Press

Меняется порядок пассажирских перевозок в Крым

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому изменяется порядок пассажирских перевозок в Крым и обратно на время туристического сезона. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Согласно Постановлению, в туристический сезон 2017 года — с 30 апреля по 30 сентября — по «единому билету» пассажиров будут перевозить в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. Оформить «единый билет» теперь можно за 60 дней до планируемой даты поездки в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД». Ранее приобрести «единый билет» можно было за 45 дней до поездки.

В правительстве РФ отмечают, что принятые решения позволят обеспечить перевозку пассажиров в Крым и обратно по специальному тарифу. Стоимость «единого билета» осталась на уровне 2016 года.

Другим постановлением правительства количество субсидируемых авиамаршрутов на полуостров было увеличено до 61.

К субсидируемым маршрутам в Крым добавлены авиаперелёты из Сочи в Симферополь, из Орска в Симферополь, из Сыктывкара в Симферополь и в обратном направлении.

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