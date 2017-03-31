Три новых автобусных маршрута обойдутся Волгограду в 500 миллионов рублей

Общая сумма контрактов составляет 421 миллион 357 тысяч 308 рублей 12 копеек. Состоится аукцион 24 апреля, а с начала мая автобусы должны будут выйти на маршруты, сообщает ВДТВ со ссылкой на сайт госзакупок.

Заказчики уведомили, что их интересуют автобусы большой вместимости, выпущенные не ранее 2016 года, работающие на газу, с кондиционерами и вместимостью не менее 35 человек.

На оснащение маршрута № 69 «Поселок Водстрой — поселок ГЭС» планируется потратить около 173 миллионов рублей, на маршрут № 79 «Поселок Татьянка-2 — Дом речников» — 105,5 миллионов, на маршрут № 31к «Поселок Верхняя Ельшанка — Горная Поляна» — 143 миллиона.

Автобусы должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС. Услуги должны быть оказаны с мая 2016 года по апрель 2022-го.

Ряд подобных аукционов прошел в городе осенью 2016 года. Тогда победителем стала компания «Волгоградский автобусный парк», «дочка» «Питеравто».