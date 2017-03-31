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17:49 (мск), источник: Nur.kz

Назначили нового главу нацкомпании «KAZAKH INVEST»

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Invest» от 31 марта 2017 года председателем правления компании избран Максат Кабашев, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт компании.

Источник: Nur.kz

Кабашев Максат Рахимжанович родился 1 января 1967 года в городе Кызылорда.

В 1991 году окончил Московский лесотехнический институт по специальности инженер-технолог, в 1998 году господину Кабашеву была присвоена ученая степень кандидата технических наук в Казахской академии транспорта и коммуникаций.

В 2001 году — диплом инженера-механика в Казахском национальном техническом университете и в 2004 году в Массачусетском технологическом институте в США получил степень магистра делового администрирования.

Награжден орденом «Құрмет». Владеет государственным, русским и английским языками. Женат, воспитывает 4 детей.

Трудовую деятельность Максат Рахимжанович начал в 1991 году в качестве стажера-исследователя в КазГАСА, в 1993 году стал коммерческим директором ТОО «Казнефтехим».

С 1997 года занимал руководящие должности в НК «Казахгаз», представительстве НК «Казахойл» в РФ.

В 2000 году был назначен на должность начальника управления добычи и транспортировки газа Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК, а в 2001 году стал советником Министра индустрии и торговли РК.

Проработав в 2004—2009 годах в качестве заместителя Председателя Правления АО «Национальный инновационный фонд», управляющего директора АО «Фонд устойчивого развития Казына», заместителя Председателя правления по инвестициям АО «Фонд устойчивого развития Казына», председателя Правления «Инвестиционный фонд Казахстана», председателя Правления АО «Фонд стрессовых активов», в феврале 2009 года стал председателем Правления АО «Альянс Банк».

В марте 2014 года был назначен председателем Правления АО «Казахстанская фондовая биржа».

С июля 2015 года по март 2017 года занимал должность вице-президента в АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

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