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18:12 (мск), источник: Ежедневник.by

Госдолг Беларуси сократился на 1,5 млрд

С начала 2017 года государственный долг Беларуси уменьшился на 4,1 процента, сообщает Минфин.

Источник: Ежедневник.by

Госдолг на 1 марта составил 35,5 млрд рублей. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

За два месяца нынешнего года внешний госдолг Беларуси сократился с учетом курсовых разниц на 28,4 млн долларов, или на 0,2%. Сейчас он составляет 13,6 млрд долларов. Внутренний государственный долг к 1 марта составил 9,8 млрд рублей. Это на 400 млн рублей, или на 3,9%, меньше, чем было в начале года.

Также в Минфине рассказали о суммах привлеченных иностранных займов и погашения внешнего госдолга. За январь-февраль Беларусь заняла у других стран и международных организаций 112,2 млн долларов. Наибольшая сумма поступила от правительства и банков России — 71 млн долларов. На погашение внешнего госдолга ушло 184,8 млн долларов.

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