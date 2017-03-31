Госдолг Беларуси сократился на 1,5 млрд

Госдолг на 1 марта составил 35,5 млрд рублей. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

За два месяца нынешнего года внешний госдолг Беларуси сократился с учетом курсовых разниц на 28,4 млн долларов, или на 0,2%. Сейчас он составляет 13,6 млрд долларов. Внутренний государственный долг к 1 марта составил 9,8 млрд рублей. Это на 400 млн рублей, или на 3,9%, меньше, чем было в начале года.