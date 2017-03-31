Долги по зарплате: «АвтоВАЗагрегат» не выплатил работникам 41 млн рублей

Задолженность по зарплате на предприятиях Самарской области на 1 марта 2017 года составила 43,8 млн рублей, из них 40,7 млн рублей приходятся на ОАО «АвтоВАЗагрегат». Такие данные предоставил Самарастат на заседании в областном правительстве, сообщает ИА REGNUM.

По информации ведомства, ООО «Форас» (Сызранский район) задолжал работникам 3 млн рублей, ПОУ «Октябрьский СТК РО ДОСААФ России Самарской области» (Октябрьск) — 100 тыс.

Стоит отметить, что на заседании в правительстве руководство регионального министерства труда, занятости и миграционной озвучило свои достижения сразу за 13 лет, начиная с 2004 года. За весь этот период 38 организаций полностью погасили свои долги перед работниками на сумму 316,8 млн рублей, 8 организаций снизили задолженность на 169,5 млн, отрапортовали представители ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тольятти в сентябре 2016 года работники «АвтоВАЗагрегата» и их семьи были взбудоражены сообщением Самарастата о просроченной задолженности по заплате в регионе в размере всего 2,5 млн рублей. На тот период реальная многомесячная задолженность перед работникам «АвтоВАЗагрегата» и его дочерних предприятий составляла 64 млн рублей. Этот факт стал неприятным сюрпризом для работников предприятия, перекрывавших 29 августа федеральную трассу М5 в Тольятти, чтобы напомнить властям о своей проблеме.

Ситуация с долгами «АвтоВАЗагрегата» и его дочерних предприятий давно вышла за пределы региона. Сейчас она находится на особом контроле полпреда в ПФО Михаила Бабича, который еще в феврале 2016 года направил в Тольятти группу мобильного мониторинга, перед которой была поставлена задача — оказать меры соцподдержки работникам предприятия.

Напомним, в 2015 году на «Автовазагрегате» и его дочерних предприятиях — ООО «ПошивАвтовазагрегат», ООО «АвтовазагрегатПласт» и ООО «АвтовазагрегатТранс» — работало около 2 тыс. человек. С лета 2015-го зарплата коллективу не выплачивалась. На сегодняшний день «Автовазагрегат» по решению Арбитражного суда признан банкротом, введена процедура конкурсного управления.

По состоянию на 10 августа 2016 года задолженность перед работниками «АвтоВАЗ агрегата» составляла 34 млн 357 тыс. рублей, «АвтовазагрегатПласт» — 1 млн 137 тыс., «АвтовазагрегатПласт» — 1 млн 137 тыс., «АвтовазагрегатТранс» — 20 млн 437 тыс. Общая задолженность — 64 млн 468 тыс. рублей.