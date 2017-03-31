В Калининграде хотят за два года отремонтировать Московский проспект

По ее словам, в 2017 году будет отремонтированы два участка проспекта — от Северного обхода до границ строительства Восточной эстакады и от границ эстакады до Литовского вала. В 2018 году планируется завершить ремонт — работы будут вестись на участке от Литовского вала до улицы Горной. Финансированием программа обеспечена только на этот год.

Отметим, что на реализацию программы в этом году федеральный бюджет выделил 625 млн рублей, региональный — 595 млн рублей, из бюджет Калининграда — 30 млн руб. За счет данных средств в этом году планируется отремонтировать 6 дорог регионального значения (Северный и Южный обход, Калининград-Мамоново, Калининград-Долгоруково, Калининград-Балтийск, Переславское-Круглово) и 5 улиц Калининграда (Московский проспект, ул. Емельянова, ул. Дзержинского, проспект Калинина, ул. А. Невского).