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17:55 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде хотят за два года отремонтировать Московский проспект

За два года в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в регионе планируется полностью отремонтировать Московский проспект. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», сообщила на пресс-конференции в пятницу врио министра развития инфраструктуры Елена Дятлова.

По ее словам, в 2017 году будет отремонтированы два участка проспекта — от Северного обхода до границ строительства Восточной эстакады и от границ эстакады до Литовского вала. В 2018 году планируется завершить ремонт — работы будут вестись на участке от Литовского вала до улицы Горной. Финансированием программа обеспечена только на этот год.

Отметим, что на реализацию программы в этом году федеральный бюджет выделил 625 млн рублей, региональный — 595 млн рублей, из бюджет Калининграда — 30 млн руб. За счет данных средств в этом году планируется отремонтировать 6 дорог регионального значения (Северный и Южный обход, Калининград-Мамоново, Калининград-Долгоруково, Калининград-Балтийск, Переславское-Круглово) и 5 улиц Калининграда (Московский проспект, ул. Емельянова, ул. Дзержинского, проспект Калинина, ул. А. Невского).

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