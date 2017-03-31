ФАС не поддержала идею об ограничении работы гипермаркетов
Ранее стало известно о подготовке законопроекта, который предполагает запрет на круглосуточную работу магазинов крупных ритейлеров и ограничения на работу в выходные дни.
Ранее стало известно о подготовке законопроекта, который предполагает запрет на круглосуточную работу магазинов крупных ритейлеров и ограничения на работу в выходные дни.
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Федеральная антимонопольная служба считает, что рыночное регулирование приоритетнее административных мер, а вопрос об ограничении работы магазинов крупных ритейлеров неактуален.
«Приводились известные примеры из Германии относительно ограничения времени работы сетей, относительно ограничения времени работы, локации и так далее. Но, кажется, это не наш путь», — сказал заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров на
«Проведение экспансии тоже вызывает ответную реакцию и у регулятора, и у производителя, потому что конкуренция “съедает” магазины шаговой доступности, сетевые форматы превращают в магазины шаговой доступности, создавая некий дисбаланс с точки зрения крупных и мелких игроков на рынке», — отметил он.
В пятницу первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по
«На ближайшие месяцы перспективы такой дискуссии не вижу, сейчас бы я ее (эту тему) не поднимал», — сказал журналистам Кашеваров.
Любая административная мера - это крайний случай, который связан с отсутствием возможности регулирования другими методами <...> Лучше создать конкурентную среду, и не ограничивать власть розничных сетей, а усиливать власть мелкоформатной торговли