ФАС не поддержала идею об ограничении работы гипермаркетов

«Приводились известные примеры из Германии относительно ограничения времени работы сетей, относительно ограничения времени работы, локации и так далее. Но, кажется, это не наш путь», — сказал заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров на медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Проведение экспансии тоже вызывает ответную реакцию и у регулятора, и у производителя, потому что конкуренция “съедает” магазины шаговой доступности, сетевые форматы превращают в магазины шаговой доступности, создавая некий дисбаланс с точки зрения крупных и мелких игроков на рынке», — отметил он.

В пятницу первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский заявил, что рабочая группа комитета и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая готовят законопроект об ограничении времени работы магазинов крупных торговых сетей. По его словам, предлагается запретить магазинам крупных ритейлеров работать круглосуточно, а также работать в воскресенье и ограничить время работы в субботу — до 16:00. «Никаких 24-часовых гипермаркетов», — заявил Лисовский.

«На ближайшие месяцы перспективы такой дискуссии не вижу, сейчас бы я ее (эту тему) не поднимал», — сказал журналистам Кашеваров.