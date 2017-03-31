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17:18 (мск), источник: Интерфакс

ФАС не поддержала идею об ограничении работы гипермаркетов

Ранее стало известно о подготовке законопроекта, который предполагает запрет на круглосуточную работу магазинов крупных ритейлеров и ограничения на работу в выходные дни.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Федеральная антимонопольная служба считает, что рыночное регулирование приоритетнее административных мер, а вопрос об ограничении работы магазинов крупных ритейлеров неактуален.

«Приводились известные примеры из Германии относительно ограничения времени работы сетей, относительно ограничения времени работы, локации и так далее. Но, кажется, это не наш путь», — сказал заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров на медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

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«Проведение экспансии тоже вызывает ответную реакцию и у регулятора, и у производителя, потому что конкуренция “съедает” магазины шаговой доступности, сетевые форматы превращают в магазины шаговой доступности, создавая некий дисбаланс с точки зрения крупных и мелких игроков на рынке», — отметил он.

В пятницу первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский заявил, что рабочая группа комитета и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая готовят законопроект об ограничении времени работы магазинов крупных торговых сетей. По его словам, предлагается запретить магазинам крупных ритейлеров работать круглосуточно, а также работать в воскресенье и ограничить время работы в субботу — до 16:00. «Никаких 24-часовых гипермаркетов», — заявил Лисовский.

«На ближайшие месяцы перспективы такой дискуссии не вижу, сейчас бы я ее (эту тему) не поднимал», — сказал журналистам Кашеваров.

Любая административная мера - это крайний случай, который связан с отсутствием возможности регулирования другими методами <...> Лучше создать конкурентную среду, и не ограничивать власть розничных сетей, а усиливать власть мелкоформатной торговли
Андрей Кашеваров
Заместитель руководителя ФАС
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