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17:35 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградским пенсионерам с 1 апреля проиндексируют пенсии

Калининградским пенсионерам, работающим и неработающим, с 1 апреля проиндексируют пенсию. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда России.

Источник: Аргументы и факты

Социальные пенсии индексируются с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера. Они вырастут на 1,5%. То есть, если сегодня средний размер социальной пенсии составляет 7954 рублей 63 копейки, то после индексации он возрастет до 8073 рублей 95 копеек.

Получателей социальной пенсии в Калининградской области более 16 тысяч человек.

«Кроме того, с 1 апреля планируется провести корректировку страховых пенсий исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента 78 рублей 58 копеек (сейчас его стоимость составляет 78 рублей 28 копеек). Выплата пенсий в новых размерах будет осуществлена неработающим пенсионерам. Таких в области 215556 человек», — сообщили в ПФР.

Отметим, что в августе будет проведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

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