Белстат составил топ-5 белорусских товаров, экспортированных в Россию в 2016 году

Кроме того, основу экспорта товаров в Россию составляют легковые автомобили, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, мебель, холодильники, морозильники и холодильное оборудование.

Это молоко и молочная продукция, мясо и мясные субпродукты, грузовые автомобили, тракторы и седельные тягачи, пластмассовая тара, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белстате.

В импорте из России преобладают нефть, нефтепродукты, природный и сжиженный газ, черные металлы, электроэнергия, легковые автомобили, трубы из черных металлов.

Россия является основным торговым партнером Беларуси. Из общего объема белорусского экспорта в прошлом году на долю России приходилось 46,2%, импорт из России составил 55,5% общего объема импорта.

По сравнению с 1996 годом объем внешней торговли товарами с Россией увеличился в четыре раза и составил в 2016 году $26,1 млрд (в 1996 году — $6,5 млрд). В 2016 году в Российскую Федерацию экспортировано товаров на сумму $10,8 млрд, или в 3,6 раза больше, чем в 1996 году. Импорт товаров увеличился в 4,3 раза и составил $15,3 млрд.

По статистическим данным, среди организаций с долей иностранного капитала, действующих на территории Беларуси, лидируют организации с инвестициями из России (на конец 2016 года их насчитывалось почти 2,5 тыс.).

2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. В этот день в 1996 году президентами России и Беларуси в Москве был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Беларуси», положивший начало созданию Союзного государства.