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18:14 (мск), источник: Sputnik.by

Фабрика «Серж» снова распродает свое имущество

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Имущество занимавшейся производством нижнего белья компании ООО «Серж» вновь выставлено на продажу, соответствующая информация размещена на сайте Верховного суда Беларуси.

Источник: Reuters

В конце сентября 2016 года «Серж» был признан банкротом, компания должна быть ликвидирована до середины сентября 2017 года. После принятия такого решения экономическим судом в сентябре прошлого года «Серж» распродавал остатки готовой продукции, сырья и материалов. В январе компания объявляла о продаже своего имущества, однако торги пройдут в новь — 20 апреля.

Всего на продажу выставлено 77 лотов. В списке на продажу — административные, производственные, складские помещения, а также технологическое оборудование.

В сентябре 2016 года Минфин объявил дефолт по облигациям «Сержа». Ранее владелец «Серж» белорусский бизнесмен Сергей Атрощенко заявлял, что в качестве антикризисной меры и с целью сохранить трудовой коллектив он создал новое юрлицо «Серж-фэшн». Именно эта компания продолжит производство белья под прежним брендом.

Между тем, источники в финансовых кругах отмечали, что регистрация новой компании и перевод в нее уцелевших активов были предприняты бизнесменом как попытка уйти от выполнения своих финансовых обязательств.

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