Дорога между Северным Кавказом и Сочи проляжет через заповедник
Вениамин Кондратьев поделился с журналистами планами по строительству новых дорог в регионе.
Вениамин Кондратьев поделился с журналистами планами по строительству новых дорог в регионе.
Одна из них должна соединить группу курортов Кавказские минеральные воды с Адлером. Предположительно, будущие трассы пойдут от Кисловодска или Черкесска. Но это дорога должна быть экономически обоснованной, подчеркнул губернатор. Ведь она может пройти через биосферный заповедник и национальный парк.
— Природа наших регионов уникальна. Мы должны не только зарабатывать на ней, но и сохранить для будущих поколений, — акцентировал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.
Но в приоритете властей края сейчас — Дальний западный обход Краснодара. Так как совсем скоро Керченский мост введут в эксплуатацию, и через регион поедут тысячи туристов со всей страны и грузовой транспорт, сообщили ГТРК «Кубань» в