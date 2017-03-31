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18:29 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Дорога между Северным Кавказом и Сочи проляжет через заповедник

Вениамин Кондратьев поделился с журналистами планами по строительству новых дорог в регионе.

Одна из них должна соединить группу курортов Кавказские минеральные воды с Адлером. Предположительно, будущие трассы пойдут от Кисловодска или Черкесска. Но это дорога должна быть экономически обоснованной, подчеркнул губернатор. Ведь она может пройти через биосферный заповедник и национальный парк.

— Природа наших регионов уникальна. Мы должны не только зарабатывать на ней, но и сохранить для будущих поколений, — акцентировал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Но в приоритете властей края сейчас — Дальний западный обход Краснодара. Так как совсем скоро Керченский мост введут в эксплуатацию, и через регион поедут тысячи туристов со всей страны и грузовой транспорт, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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