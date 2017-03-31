Дорога между Северным Кавказом и Сочи проляжет через заповедник

Одна из них должна соединить группу курортов Кавказские минеральные воды с Адлером. Предположительно, будущие трассы пойдут от Кисловодска или Черкесска. Но это дорога должна быть экономически обоснованной, подчеркнул губернатор. Ведь она может пройти через биосферный заповедник и национальный парк.

— Природа наших регионов уникальна. Мы должны не только зарабатывать на ней, но и сохранить для будущих поколений, — акцентировал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.