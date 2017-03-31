Пермь при расселении аварийных домов потеряла 83 миллиона

Пермская прокуратура и контрольно-счетная палата выявили нарушения, допущенные при расселении квартала в Индустриальном районе.

В январе 2015 года Управление жилищных отношений горадминистрации и ООО «Агрус» подписали контракт о развитии застроенной территории. Речь идет о квартале в районе остановки Левченко.

Компания брала на себя обязательства расселить людей, снести дома, а после застроить площадку. Так как программа муниципальная, расходы на себя брали и инвестор, и город — поровну. Перед реализацией проекта проходила рыночная оценка участка: экспертам предстояло определить стоимость права на заключение договора о развитии территории.

Сегодня в прокуратуре сообщили, что оценка содержала не все обязательные пункты, «также во внимание не приняли, что значительную часть жилых помещений уже расселили за счет бюджета, — говорится в пресс-релизе по итогам проверки. — Это привело к занижению рыночной стоимости на 83 млн рублей».

Первый раз этот квартал выставляли на торги в 2013 году, но желающих в них участвовать не нашлось. В тот момент цена контракта составляла тринадцать с половиной миллионов рублей. Компания «Агрус» выиграла право на развитие застроенной территории за три миллиона рублей.