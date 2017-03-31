После серой зарплаты пришла серая пенсия
В России уже отказывают в пенсии по старости
В России уже отказывают в пенсии по старости
В России начались первые отказы в назначении страховых пенсий по старости
300 саратовцев
Сотни граждан России могли в прошлом году остаться без страховой пенсии
Более 300 саратовцев в прошлом году остались без пенсии
На самом деле, их почти 400, уточняется в тексте: «396 саратовцам в 2016 году для назначения страховой пенсии по старости не хватило стажа и (или) количества пенсионных коэффициентов (баллов)», — гласит сообщение.
Похожая информация есть на сайте отделения ПФР по республике Марий-Эл: «44 жителям республики, достигшим пенсионного возраста, в назначении пенсии было отказано, так как им не хватило либо стажа либо пенсионных баллов».
Сколько всего таких «пенсионных отказников» по России, в ПФР на момент выхода заметки затруднились сообщить. А разбивка по причинам отказов вовсе не ведется, отметили в фонде.
Нехватка стажа и (или) баллов в большинстве случаев — последствия теневой занятости, добавляют в саратовском отделении ПФР.
Получая “серую” зарплату сейчас, в старости можно остаться с мизерной пенсией
Под «мизерной» пенсией имеется в виду социальная, ее размер сегодня составляет 8 742 рубля, что всего на 2,4% больше прожиточного минимума пенсионера. Платят ее неработающим гражданам пенсионного возраста. Страховую пенсию получать выгоднее — ее средний размер 13 655 рублей, и выплата не зависит от того, продолжает пенсионер работу или нет.
Требования к пенсионерам, которые на протяжении многих десятков лет ограничивались лишь возрастом и трудовым стажем, резко изменились с 2015 года. Теперь пенсия по старости, которая раньше именовалась трудовой, называется «страховая», и для ее назначения гражданину нужно накопить определенное количество пенсионных баллов, стоимость которых меняется каждый год.
Для того, чтобы получить страховую пенсию по старости в 2017 году, необходимо иметь не менее 8 лет страхового стажа и 11,4 пенсионных балла.
С каждым годом с новых пенсионеров требуется все большее и большее их количество: на 2,4 балла больше ежегодно, пока к 2025 году требуемое число баллов не достигнет 30.
Во всем виновата серость
Требования государства к стажу совпадают с требуемым числом баллов только у тех граждан, чья зарплата выше определенного порога. В текущем году это 10 500 рублей, то есть сумма, на треть превышающая официально установленный МРОТ (7800 руб.). Таким образом, граждане с минимально «проходным» стажем 8 лет и зарплатой ниже 10 500 руб не получат права на страховую пенсию в этом году.
На запрос «Газеты.Ru» в Пенсионном фонде ответили, что так ставить вопрос некорректно, «потому что это норматив 2017 года». В следующем году он уже будет другим, напомнили в
Минимальный размер оплаты труда, установленный сегодня, позволяет гражданину заработать всего 1,03 балла за год. Таким образом, минимальный стаж для самой низкооплачиваемой категории работников в стране на самом деле уже 11 лет, а не 8, а к 2025 году с такой зарплатой придется официально проработать 30 лет. Для граждан с более высокой зарплатой потребуется 15-летний стаж.
Пенсионный фонд, после запроса «Газеты.Ru», 30 марта опубликовали заявление о том, что недобора баллов у людей с «белой» зарплатой быть не может.
Описанная проблема — недобор баллов — может коснуться только тех трудящихся, кто получает “серую” зарплату. Причины подобных ситуаций нужно искать не в балльной системе, а в теневой занятости
В то же время,
В категорию тех, кто сегодня недополучает баллов, попадают и индивидуальные предприниматели: фиксированный годовой платеж для ИП с оборотом менее 300 тыс. руб. дохода (27 990 руб.) позволяет накопить около 1 балла в год, подтвердили в Пенсионном фонде.
Государство, как карточный шулер
Действующая балльная система — это очередная попытка государства легализовать доходы населения, говорит доктор экономических наук Сергей Смирнов, но государство в этой ситуации ведет себя «как карточный шулер: оно вынуждает работников требовать, чтобы им платили зарплату не меньше этих необходимых баллов, но снимает с себя всяческую ответственность».
Но у низкооплачиваемых работников мало инструментов давления на работодателей, которые выбирают такую систему, не желая уплачивать взносы — особенно в кризис. «Вы можете требовать что угодно, но сейчас, в период экономического спада, вас никто спрашивать не будет», — говорит Смирнов.
Оставляя работника наедине с этой проблемой, государство ведет себя не вполне честно. К тому же, некоторые граждане могут не знать о том, что не заработали достаточно баллов. «Когда они приходят за пенсией, может случиться скандал
Правда, в каждом случае надо смотреть: сколько именно баллов не хватает, советует эксперт — вероятно, что вопрос можно решить в течение
Министр труда Максим Топилин, выступая в пятницу на коллегии министерства, обратил особое внимание на разъяснительную работу с гражданами. На сайте пенсионного фонда «каждый гражданин, пенсионер, может посмотреть, сколько взносов, сколько баллов у него накоплено», — заявил он. «Пожалуйста, работайте с населением с точки зрения этого инструмента. Люди сами должны понимать, что это неправильно и опасно, когда работодатель за них не платит страховые взносы. Это нужно пропагандировать и разъяснять», — добавил Топилин.
Пропаганды на сайтах региональных управлений ПФР уже хватает, убедилась «Газета.Ru» — почти на каждом в марте опубликовано по
На сайте Пенсионного фонда, где каждый желающий сегодня может подсчитать свою приблизительную пенсию, вы не можете получить лишь одной важной детали, уточняет Смирнов: сколько к тому времени, как вы выйдете на пенсию, будет стоить один балл.
Что будет через 30 лет — никто не знает, а государство играет в одни ворота, потому что-то индексирует на некий уровень инфляции, то не индексирует, как в 2016 году
Вероятно, именно поэтому никакие разъяснения Пенсионного фонда и правительства не могут внушить людям веру в пенсионную систему, и многие граждане продолжают выбирать теневую занятость, даже без давления со стороны работодателя.