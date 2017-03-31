Fitch подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне

Fitch отмечает, что Россия дала последовательный и заслуживающий доверия ответ на резкое падение цены на нефть. Гибкий обменный курс, твердая приверженность таргетированию инфляции, бюджетная консолидация и поддержка финансового сектора позволили сохранить надежные внешние и бюджетные балансы, а экономике адаптироваться к низким ценам на нефть, указывает агентство.

Средняя инфляция сократилась более чем в два раза — с 7,1 процента в 2016 году до 4,6 процента в феврале 2017 года благодаря жесткой денежно-кредитной политике, благоприятным ценам на продовольствие и укреплению рубля.

Fitch прогнозирует, что дефицит федерального бюджета снизится до 2,4 процента ВВП в 2017 году и 1,4 процента в 2018 году, с 3,4 процента в 2016 году благодаря увеличению доходов от нефти и номинальному замораживанию уровней расходов. Международные резервы выросли до 378 миллиардов долларов в 2016 году и до 397 миллиардов долларов на конец февраля 2017 года, с 368 миллиардов долларов на конец 2015 года.