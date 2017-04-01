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10:16 (мск), источник: БЕЛТА

МАРТ установил тарифы на электро- и теплоэнергию для приравненных к населению организаций

Это предусмотрено постановлениями от 18 января 2017 года № 7 и от 27 февраля 2017 года № 16, которые опубликованы сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством антимонопольного регулирования и торговли установлены тарифы для некоторых категорий юридических лиц на электрическую и тепловую энергию на уровне тарифов для населения. Это предусмотрено постановлениями от 18 января 2017 года № 7 и от 27 февраля 2017 года № 16, которые опубликованы сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

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«Постановлениями установлены тарифы на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями ГПО “Белэнерго” организациям, на уровне тарифов для населения. Решения приняты с целью установления единых подходов для населения и юридических лиц, в отношении которых применяются тарифы на электрическую и тепловую энергию на уровне тарифов для населения», — отметили в МАРТ.

Там подчеркнули, что принятые постановления не влекут изменение тарифов для населения.

В частности, тариф на тепловую энергию в размере Br15,6722 за 1 Гкал установлен для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилфонда и (или) предоставляющих ЖКУ, организаций застройщиков, товариществ собственников, а также организаций, имеющих в собственности на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению). Такой же тариф установлен для религиозных организаций; организаций здравоохранения (их структурных и (или) обособленных подразделений), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедических восстановительных центров и их структурных и (или) обособленных подразделений.

Тариф на тепловую энергию в размере Br 91,18 за 1 Гкал установлен для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилфонда и (или) предоставляющих ЖКУ, организаций застройщиков, товариществ собственников, а также организаций, имеющих в собственности на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению), подлежащих оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание данных услуг в случаях, предусмотренных пунктами 12 и 121 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда. Такой же тариф действует для творческих мастерских.

Тариф на электроэнергию для организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, протезно-ортопедических восстановительных центров, религиозных организаций, садоводческих товариществ и дачных кооперативов установлен в размере Br0,1192 за 1 кВт.ч (ранее составлял Br0,1188). Тариф для гаражных кооперативов, а также кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок, сохранен на уровне Br0,19 за 1 кВт.ч .

Документы вступают в силу после их официального опубликования.

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