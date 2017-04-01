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06:00 (мск), источник: БЕЛТА

Топливо в Беларуси с 1 апреля подорожало на 1 копейку

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Топливо на автозаправочных станциях в Беларуси с 1 апреля подорожало на 1 копейку.

Источник: РИА "Новости"

Эту информацию подтвердили БЕЛТА на АЗС.

Литр АИ-92-К5 теперь стоит Br1,14, АИ-95-К5 — Br1,22. Стоимость ДТ-К5 — Br1,26 за литр.

Ранее в этом году стоимость топлива менялась дважды — 11 и 18 марта цены увеличивались на 1 копейку.

Как заявили в концерне «Белнефтехим», изменение цен на моторное топливо будет поэтапным и постепенным, резкого роста не произойдет. Цены на топливо в Беларуси будут меняться вслед за конъюнктурой нефтяного рынка.

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