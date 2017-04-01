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05:50 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

С 1 апреля украинцы будут платить абонплату за газ

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг в марте установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность.

Источник: Reuters

КИЕВ, 1 апр — РИA Новости Украина. С 1 апреля украинцам придется отдельно платить т.н. абонплату за распределение природного газа.

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в марте установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность.

С 1 апреля потребители будут ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа в независимости от фактического объема его потребления

По информации комиссии, абонплата за распределение для наиболее распространенного типа счетчика (G4, 54% от общего количества абонентов и порядка 80% от общего потребления по стране) в месяц будет составлять порядка 92 грн/месяц.

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В эти тарифы на распределение газа фактически заложены затраты «Укртрансгаза» на транспортировку газа магистральными газопроводами к газораспределительным системам (порядка 23% в структуре тарифа).

Для бытовых потребителей (население) тариф за распределения установлен существенно ниже тарифа для промпотребителей. В то же время, по данным агентства, в течение 3 лет уровни тарифов для бытовых и небытовых потребителей будут уровнены.

С 1 апреля тариф на распределение газа для бытовых потребителей компании «Киевоблгаз» будет составлять 2,549 коп/куб. м в час, для промышленных — 3,607 коп/куб. м в час (все тарифы без НДС).

При этом в Киеве для бытовых и небытовых потребителей ПАО «Киевгаз» тариф будет одинаковый — 1,273 коп/куб. м в час.

С 1 июля 2016 года в Украине почти в два раза выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги — отопление и горячую воду. Решение правительства о повышении цен связано с позицией Международного валютного фонда, который требовал довести внутренние цены на газ до рыночного уровня и связал этот вопрос с выделением новых кредитов Киеву. В результате с 1 мая прошлого года власти отменили льготный тариф, который использовался во время отопительного сезона. Население и предприятия теперь платят за газ по единому тарифу — 6,879 тысячи гривен за тысячу кубометров.

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