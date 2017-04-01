С 1 апреля украинцы будут платить абонплату за газ

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в марте установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность.

С 1 апреля потребители будут ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа в независимости от фактического объема его потребления

С 1 апреля потребители будут ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа в независимости от фактического объема его потребления

По информации комиссии, абонплата за распределение для наиболее распространенного типа счетчика (G4, 54% от общего количества абонентов и порядка 80% от общего потребления по стране) в месяц будет составлять порядка 92 грн/месяц.

В эти тарифы на распределение газа фактически заложены затраты «Укртрансгаза» на транспортировку газа магистральными газопроводами к газораспределительным системам (порядка 23% в структуре тарифа).

Для бытовых потребителей (население) тариф за распределения установлен существенно ниже тарифа для промпотребителей. В то же время, по данным агентства, в течение 3 лет уровни тарифов для бытовых и небытовых потребителей будут уровнены.

С 1 апреля тариф на распределение газа для бытовых потребителей компании «Киевоблгаз» будет составлять 2,549 коп/куб. м в час, для промышленных — 3,607 коп/куб. м в час (все тарифы без НДС).

При этом в Киеве для бытовых и небытовых потребителей ПАО «Киевгаз» тариф будет одинаковый — 1,273 коп/куб. м в час.