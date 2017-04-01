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05:23 (мск), источник: Губерния онлайн

Больше мяса будут производить в Хабаровском крае с вводом новых свинокомплексов

Одно из таких предприятий появится уже в следующем году.

Источник: РИА "Новости"

Объемы производства свинины в Хабаровском крае планируется увеличить на шесть тысяч тонн в год с вводом в эксплуатацию новых свиноводческих комплексов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

Один из проектов реализует OOO «Скифагро-ДВ». Компания намерена построить в районе села Дружба (Хабаровский район) свинокомплекс на 70 тысяч голов и мощностью в 5,3 тысячи тонн свинины в год.

«Компания уже приступила к активной фазе: отвели площадку под строительство, тянут линию электропередачи. Осенью 2018 года они намерены завезти родительское поголовье свиней, а к концу года — начать выпуск мяса и мясопродуктов», — сказал начальник управления по модернизации агропромышленного комплекса регионального министерства сельхозпроизводства и развития сельских территорий Александр Рог-Кустов.

По его словам, объем вложений в будущее предприятие превысит 2,62 млрд рублей.

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