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07:44 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Украине прекращена выдача пенсий в «дочках» российских банков

В Пенсионном фонде уточнили, что людям, которые получали деньги через учреждения российских банков, «пенсии будут выплачивать через отделения почтовой связи по месту жительства».

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Пенсионный фонд Украины с 1 апреля приостанавливает выплату пенсий через отделения украинских «дочек» российских госбанков.

К украинским «дочкам» российских госбанков относятся — «Сбербанк», «ВТБ Банк», «Проминвестбанк», «БМ Банк», «ВиЭс Банк».

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«Пенсии людям, которые получали ее через учреждения этих банков, будут выплачивать через отделения почтовой связи по месту жительства пенсионеров. Дата выплаты остается такой же, которая была у банков», — говорится в сообщении ПФ.

В дальнейшем, по желанию пенсионера, выплату пенсии могут проводить через учреждения других банков, с которыми подписан договор на выплату пенсий, или доставлять домой сотрудники отделений почтовой связи. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в районное управление ПФ по месту пребывания на учете или в Управление по координации и контролю за выплатой пенсий.

Президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие решение СНБО Украины согласно которому, сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских «Сбербанка» и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), «Проминвестбанка» («дочка» ВЭБа) и VS Bank («дочка» Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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