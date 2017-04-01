В Украине прекращена выдача пенсий в «дочках» российских банков
В Пенсионном фонде уточнили, что людям, которые получали деньги через учреждения российских банков, «пенсии будут выплачивать через отделения почтовой связи по месту жительства».
В Пенсионном фонде уточнили, что людям, которые получали деньги через учреждения российских банков, «пенсии будут выплачивать через отделения почтовой связи по месту жительства».
КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Пенсионный фонд Украины с 1 апреля приостанавливает выплату пенсий через отделения украинских «дочек» российских госбанков.
К украинским «дочкам» российских госбанков относятся — «Сбербанк», «ВТБ Банк», «Проминвестбанк», «БМ Банк», «ВиЭс Банк».
«Пенсии людям, которые получали ее через учреждения этих банков, будут выплачивать через отделения почтовой связи по месту жительства пенсионеров. Дата выплаты остается такой же, которая была у банков», — говорится в сообщении ПФ.
В дальнейшем, по желанию пенсионера, выплату пенсии могут проводить через учреждения других банков, с которыми подписан договор на выплату пенсий, или доставлять домой сотрудники отделений почтовой связи. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в районное управление ПФ по месту пребывания на учете или в Управление по координации и контролю за выплатой пенсий.
Президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие решение СНБО Украины согласно которому, сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских «Сбербанка» и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), «Проминвестбанка» («дочка» ВЭБа) и VS Bank («дочка» Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.