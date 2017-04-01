Цены на жильё в Алматы обвалились до рекордных в этом году значений

I квартал 2017 года отличился на рынке недвижимости очередным снижением средних цен. В итоговом исследовании портала «Крыша» зафиксирован почти 10%-й обвал показателей в одном из городов с самым дорогим жильём — Алматы.

«В Алматы произошло 2.8%-е снижение цен предложений, которое оказалось значительнее, чем где-либо в РК. Стоимость квадратного метра в южной столице равна 342 400 тенге (-9 700 тенге). В целом для рынка недвижимости мегаполиса все три месяца оказались непростыми и прошли со знаком минус. Что касается остальных городов, то средние темпы снижения редко достигали 1%», — сообщает портал.

Стоимость квартир в Алматы снизилась на 3,5% или 13,7 тысячи тенге. Актуальный квартальный показатель равен 351 тысяче тенге против 363.8 тысячи тенге в IV квартале прошлого года.

Аналогичная ситуация наблюдается в Уральске и Актобе, где снижение также составляет порядка 3%. В Таразе квадратный метр потерял в цене 2,3%, снизившись на 3 731 тенге.

В перечень городов с ещё более незначительной динамикой вошли шесть населённых пунктов, в том числе Астана. Средний квартальный индекс в столице составил примерно 335 тысяч (вместо 339 в IV квартале 2016 года).

Индекс цен на жильё в Актау снизился почти на 25 тысяч тенге за квадрат, с 268 до 243 тысяч тенге. В городе наблюдается отрицательная динамика, которая превышает средний республиканский уровень почти в четыре раза.

В марте 2017 года редакция Informburo.kz подсчитала, в каких регионах самое доступное жильё, и сколько лет придётся копить на небольшую квартиру в разных частях Казахстана.