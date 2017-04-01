В Башкирии изменится график движения пригородного поезда
Электричка «Улу-Теляк — Дема» будет ходить по новому графику.
Электричка «Улу-Теляк — Дема» будет ходить по новому графику.
В Башкирии изменится график движения пригородной электрички «Улу-Теляк — Дема». Новые правила введут уже в субботу, 1 апреля.
«Башкортостанская пригородная пассажирская компания» изменяет режим движения электричек. Согласно новому расписанию пригородный поезд № 6403 будет отправляться от станции «Улу-Теляк» в 13:42. Прибывать на уфимскую станцию «Дема» он будет в 15:39. Все прибытия и отправки указано московское.
— Маршруты остальных пригородных электричек пока остаются без изменений, — рассказали в