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08:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии изменится график движения пригородного поезда

Электричка «Улу-Теляк — Дема» будет ходить по новому графику.

В Башкирии изменится график движения пригородной электрички «Улу-Теляк — Дема». Новые правила введут уже в субботу, 1 апреля.

«Башкортостанская пригородная пассажирская компания» изменяет режим движения электричек. Согласно новому расписанию пригородный поезд № 6403 будет отправляться от станции «Улу-Теляк» в 13:42. Прибывать на уфимскую станцию «Дема» он будет в 15:39. Все прибытия и отправки указано московское.

— Маршруты остальных пригородных электричек пока остаются без изменений, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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