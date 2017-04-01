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07:50 (мск), источник: Российская газета

В России увеличились страховые и социальные пенсии

Стоимость пенсионного балла выросла с 1 апреля до 78 рублей 58 копеек или на 0,38 процента. Это значит, что на такой же процент увеличатся и пенсии. Об этом говорится в законе о бюджете пенсионного фонда на текущий год и плановые 2018−2019 годы.

Источник: Reuters

«С 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется через индексацию стоимости пенсионного балла. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году теперь составит 13 655 рублей», — пояснили «РГ» в Пенсионном фонде России (ПФР). И добавили — это составит 159,9 процента прожиточного минимума пенсионера.

Напомним, это уже второе повышение пенсий в этом году. Первое состоялось 1 февраля, оно составило 5,4 процента — на размер реальной инфляции
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Но так как в бюджете пенсионного фонда изначально было заложено увеличение на 5,8 процента (таким был прогноз инфляции), то власти решили не отклоняться от первоначального плана и доиндексировать в апреле пенсии. Никаких специальных постановлений правительства принимать для этого не надо, ранее уточнил «РГ» министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. На дополнительную индексацию пенсионный фонд России потратит 14 миллиардов рублей, уточнили в пресс-службе Минтруда.

Кроме того, с 1 апреля вырастут и страховые пенсии россиян — на полтора процента, согласно постановлению правительства от 16 марта этого года. Причем увеличенный размер этого вида пенсий получат не только неработающие, но и работающие пенсионеры, уточняют в ПФР.

Рост именно на полтора процента, а не на 5,8, как страховых пенсий, объясняется тем, что социальные пенсии, по закону, увеличиваются не на уровень инфляции, а на столько, насколько становится больше прожиточный минимум пенсионера.

Причем с этого года, если прожиточный минимум не повысился, а понизился, то пенсия вслед за ним понизиться не может.

По статистике, в 2015 году прожиточный минимум российского пенсионера в среднем составлял 7965 рублей, в прошлом году — 8081 рубль, разница — полтора процента
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В итоге в этом году среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 742 рубля (102,4 процента к прожиточному минимуму пенсионера). Среднегодовой размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составит 13 241 рубль.

Также повышение коснется пенсий военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, работников летно-испытательного состава, надбавок к пенсии за выслугу космонавтам и членам их семей, работникам летно-испытательного состава и получателей других категорий.

По данным Минтруда, всего прибавку к пенсии получат 3,9 миллиона человек.

Комментарии
7
Оксана Поддубная
Гранд госдепа мой любимый притырил на черный день.
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Аристарх Лохов
америкосы наши хозяева
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woodyM®SailorАВ
а чё госдеп уже не оплачивает?!)))
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