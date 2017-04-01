В России увеличились страховые и социальные пенсии

«С 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется через индексацию стоимости пенсионного балла. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году теперь составит 13 655 рублей», — пояснили «РГ» в Пенсионном фонде России (ПФР). И добавили — это составит 159,9 процента прожиточного минимума пенсионера.

Напомним, это уже второе повышение пенсий в этом году. Первое состоялось 1 февраля, оно составило 5,4 процента — на размер реальной инфляции

Напомним, это уже второе повышение пенсий в этом году. Первое состоялось 1 февраля, оно составило 5,4 процента — на размер реальной инфляции

Но так как в бюджете пенсионного фонда изначально было заложено увеличение на 5,8 процента (таким был прогноз инфляции), то власти решили не отклоняться от первоначального плана и доиндексировать в апреле пенсии. Никаких специальных постановлений правительства принимать для этого не надо, ранее уточнил «РГ» министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. На дополнительную индексацию пенсионный фонд России потратит 14 миллиардов рублей, уточнили в пресс-службе Минтруда.

Кроме того, с 1 апреля вырастут и страховые пенсии россиян — на полтора процента, согласно постановлению правительства от 16 марта этого года. Причем увеличенный размер этого вида пенсий получат не только неработающие, но и работающие пенсионеры, уточняют в ПФР.

Рост именно на полтора процента, а не на 5,8, как страховых пенсий, объясняется тем, что социальные пенсии, по закону, увеличиваются не на уровень инфляции, а на столько, насколько становится больше прожиточный минимум пенсионера.

Причем с этого года, если прожиточный минимум не повысился, а понизился, то пенсия вслед за ним понизиться не может.