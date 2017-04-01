Резидентами территории опережающего развития в Башкирии станут 11 компаний
11 инвесторов готовы стать резидентами первой в Башкирии территории опережающего
11 инвесторов готовы стать резидентами первой в Башкирии территории опережающего
В пятницу в Кумертау состоялось совещание по развитию ТОСЭР.
«Отрадно, что проблем с наличием инвесторов город не испытывает», — сказал Самедов.
Потенциальными резидентами ТОСЭР «Кумертау» являются маслобойный завод ООО «Элеватор», завод по производству нефтяного оборудования ООО «Ойлтиммаш», швейная фабрика «КумФаб» и другие компании.
Статус резидента ТОСЭР дает предприятиям право на налоговые льготы, дополнительные возможности финансирования и господдержку.
Кумертау и Белебей стали первыми городами Башкирии, претендующими на статус территории опережающего
С июля прошлого года право претендовать на ТОСЭР получили и менее депрессивные города — Учалы, Нефтекамск, Белорецк и Благовещенск.