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10:13 (мск), источник: PROUFU.ru

Резидентами территории опережающего развития в Башкирии станут 11 компаний

11 инвесторов готовы стать резидентами первой в Башкирии территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Она создается в Кумертау, который имеет статус моногорода.

В пятницу в Кумертау состоялось совещание по развитию ТОСЭР. Вице-премьер правительства Башкирии Фархад Самедов заявил, что в городе созданы уникальные возможности для ведения бизнеса.

«Отрадно, что проблем с наличием инвесторов город не испытывает», — сказал Самедов.

Потенциальными резидентами ТОСЭР «Кумертау» являются маслобойный завод ООО «Элеватор», завод по производству нефтяного оборудования ООО «Ойлтиммаш», швейная фабрика «КумФаб» и другие компании.

Статус резидента ТОСЭР дает предприятиям право на налоговые льготы, дополнительные возможности финансирования и господдержку.

Кумертау и Белебей стали первыми городами Башкирии, претендующими на статус территории опережающего социально-экономического развития. В этих городах сложилась наиболее тяжелая экономическая ситуация.

С июля прошлого года право претендовать на ТОСЭР получили и менее депрессивные города — Учалы, Нефтекамск, Белорецк и Благовещенск.

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