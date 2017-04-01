В Тольятти появятся две поликлиники, школа и детский технопарк

По словам губернатора, к 50-летию Автозавода ПАО «Газпром» подарит тольяттинцам современный физкультурно-оздоровительный на «Певческом поле». Объект будет стоить порядка 720 млн рублей.
Также в Автограде появятся две поликлиники, парк, аллея, новые дороги. Рассматривается вариант строительства садика, школы и детского технопарка. Также в течение двух лет будет завершено строительство дорожной развязки. «В этом году туда будет выделено 350 млн руб., сейчас вложено уже 700 млн рублей. Всего на ее строительство необходимо 8 млрд рублей», — пояснил губернатор.
Что касается моста через Климовку, то через два месяца будет завершен проект. «Строить планируем на условиях государственно- частного партнерства. Отмечу, что это будет не только мост, но еще и 140 км новой трассы в северной части область. Это сильно разгрузит дорогу Самара-Тольятти. Этот проект рассчитан на ближайшие три-пять лет», — прокомментировал губернатор.