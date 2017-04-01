В Тольятти появятся две поликлиники, школа и детский технопарк

По словам губернатора, к 50-летию Автозавода ПАО «Газпром» подарит тольяттинцам современный физкультурно-оздоровительный на «Певческом поле». Объект будет стоить порядка 720 млн рублей.

Также в Автограде появятся две поликлиники, парк, аллея, новые дороги. Рассматривается вариант строительства садика, школы и детского технопарка. Также в течение двух лет будет завершено строительство дорожной развязки. «В этом году туда будет выделено 350 млн руб., сейчас вложено уже 700 млн рублей. Всего на ее строительство необходимо 8 млрд рублей», — пояснил губернатор.