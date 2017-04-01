Проезд в электричках на Кубани стал дороже

Проезд в электричках Краснодарского края с 1 апреля стал дороже на 2 рубля. Теперь за одну зону придется заплатить 24 рубля.

Отметим, что последнее увеличение стоимости билетов, на такую же сумму, произошло совсем недавно — с нового года.

Действует и изменение во времени отправления электропоезда Армавир — Белореченск, но оно временное и связано с ремонтом путей на перегоне Кошехабль — Дондуковская. Новый график будет актуальным еще две недели — до 15 числа.