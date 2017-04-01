В Краснодаре построят 14 остановок для «наземного метро»
В Краснодаре для «наземного метро» используют 18 действующих остановочных платформ и построят 14 новых.
В Краснодаре для «наземного метро» используют 18 действующих остановочных платформ и построят 14 новых.
В настоящее время завершается обследование всех возможных площадок для организации остановочных платформ и перехватывающих парковок, разной сопутствующей инфраструктуры.
Предполагаемыми местами для строительства новых платформ станут поселок Пригородный, хутор Ленина и поселок Знаменский. Ранее инициаторы проекта рассмотрели возможность создания платформ в районе поселка Березового, микрорайона Молодежного и поселка Лорис.
«Проект предполагает на первом этапе обустройство на базе имеющейся железнодорожной инфраструктуры нескольких линий “наземного метро”, соединяющих Краснодар с рядом населенных пунктов в соседних районах края — станицами Динской, Северской, Васюринской и Новотитаровской», — сообщили в
Проект «наземного метро» предполагает запуск маршрутных электричек по существующим железнодорожным путям в пределах Краснодарской агломерации с интервалом 20−40 минут для разгрузки города от въезжающего автотранспорта. Новый транспорт позволит 2 млн жителям агломерации быстро и дешево добираться до нужного места без пробок.