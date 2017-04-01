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10:40 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с $91 до $88,9 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизилась с $50 до $48,8 за 1 т, на товарные бензины — с $27,3 до $26,6 за 1 т.

Источник: БЕЛТА

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 апреля снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 28 марта 2017 года № 230, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

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Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с $91 до $88,9 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизилась с $50 до $48,8 за 1 т, на товарные бензины — с $27,3 до $26,6 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составляет $26,6 за 1 т (была $27,3). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 марта. Тогда они были повышены.

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