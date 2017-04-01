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12:14 (мск), источник: Newslab.ru

Три новые дороги появятся в Красноярске к зиме

В Красноярске готовятся начать строительство сразу трех дорог, сообщили в пресс-службе администрации.

Власти объявили торги по объектам между 3 и 5 микрорайонами в жилом районе Солнечном, по ул. Карамзина в жилом районе Пашенном и подъездному пути к ледовому дворцу в жилом районе Тихие зори.

Все 3 аукциона состоятся 17 апреля. Заявки от строительных компаний принимаются до 12 апреля включительно.

Так, в Пашенном двухполосную дорогу построят от пересечения с Ярыгинским проездом до жилого дома по ул. Карамзина, 13. На ней запланированы 5 пешеходных переходов, съезды к жилым домам, общественным зданиям и пожарной части. Изменится конфигурация пересечения ул. Карамзина с Ярыгинским проездом: по направлению в центр будут оборудованы 2 правоповоротных шлюза в направлении судоверфи и центра города. Существующий светофор модернизируют, в том числе установят табло обратного отсчёта времени и секцию для пешеходов со звуковым сигналом. Начальная цена контракта составляет 46,6 млн рублей. Завершить все работы подрядчик должен к 1 декабря текущего года.

Двухполосная дорога в Солнечном свяжет ул. 60 лет образования СССР и проспект Молодежный. Количество пешеходных переходов — 3. Начальная цена — 62,2 млн рублей. К октябрю подрядчик должен подготовить территорию, вынести инженерные сети, соорудить ливнёвку. К декабрю — выполнить дорожные работы, освещение, озеленение и благоустройство.

Дорога в жилом районе Тихие зори состоит из двух участков: от берега Енисея до здания по ул. Лесников, 6 г, (две полосы, срок завершения — к 1 октября этого года) и от здания по ул. Лесников, 6 г, до транспортной развязки (четыре полосы, срок завершения — 25 октября 2018 года). Новая магистраль через двухуровневую развязку соединит спортивный объект с ул. Свердловской и 4-м автодорожным мостом. Начальная стоимость контракта — 83,1 млн рублей.

Руководитель департамента градостроительства Михаил Зуевский отметил:

«К строительству, реконструкции и ремонту дорожных объектов в городе в настоящее время применяется комплексный подход — обновляется не только сам створ дороги, а вся улица как элемент городского пространства. Поэтому территории, прилегающие к вышеназванным объектам, будут благоустроены, озеленены, вдоль проезжей части уложат пешеходные тротуары, установят уличные светильники, построят ливневую канализацию, разместят остановочные пункты общественного транспорта».

Для маломобильных граждан в Солнечном предусмотрен отдельный пологий тротуар с правой стороны от дороги и пешеходные направляющие с левой стороны. На площадках перед лестницами появятся тактильные напольные указатели. Предупредительные тактильные полосы оборудуют и в районе пешеходных переходов по ул. Карамзина. Там же сделают и специальные парковочные места для инвалидов. Высота бордюров и съездов с тротуаров на всех дорогах будет понижена.

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