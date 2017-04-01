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10:55 (мск), источник: Publika.md

Выплаты тем, кто вышел на пенсию в 2001—2008 годах, увеличат на 37%

Пенсии с сегодняшнего дня рассчитывают по новой формуле, и рост выплат достигнет 40%.

Источник: Publika.md

Тем, кто вышел на заслуженный отдых с 2001 по 2008 год, пенсии повысят на 37%. Новый механизм призван уравнять получателей.

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В соответствии с новой формулой, пенсии 84 тысяч граждан повысят на 37%. Речь идет о тех, кто вышел на пенсию с 2001 по 2008 год. На эти цели правительство выделило 103 миллиона леев. Минимальная пенсия вырастет на 21% и составит 1026 леев. Такую пенсию будут получать 139 тысяч человек. Пенсия по инвалидности, которая до сих пор составляла 1022 лея, после перерасчета увеличится на 39%.

Изменились и условия получения пенсии по потере кормильца. Она составит 50% для каждого наследника, независимо от их числа.

Выплаты, назначенные с 2009 по 2011 год, пересчитают в следующем году. А еще через год придет очередь тех, кто вышел на заслуженный отдых с 2012 по 2014. В апреле 2020-го пересмотрят пенсии, рассчитанные с начала 2015 года по 31 марта 2017.

Сейчас в Молдове 700 тысяч пенсионеров. Выплаты всем категориям с сегодняшнего дня проиндексированы на 6,8%. На это предусмотрено 670 миллионов леев.

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