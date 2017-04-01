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11:01 (мск), источник: 112.ua

Энергоблок № 3 Ровенской АЭС подключили к энергосети

Продолжается постепенное плановое повышение мощности энергоблока, отмечают в «Энергоатоме».

Источник: 112.ua

В пятницу, 31 марта 2017 года, энергоблок № 3 Ровенской АЭС (ВВЭР-1000) подключен к энергосети после завершения текущего ремонта. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия «НАЭК «Энергоатом».

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«Продолжается постепенное плановое повышение мощности энергоблока», — говорится в сообщении.

В ближайшее время планируется подключение турбогенератора ТГ-1 энергоблока № 1, после замены блочного трансформатора Т-1.

По состоянию на 6 часов 1 апреля в работе находятся четыре энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 2 595 МВт.

«Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм», — информирует пресс-служба.

Напомним, что ранее энергоблок № 2 Запорожской АЭС подключили к электросети.

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