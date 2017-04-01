В Минфине разъяснили, как будет работать новый реестр возмещения НДС

«Согласно законодательству (Постановление КМУ № 26 Об утверждении Порядка ведения Реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость), реестр будет доступен в первый рабочий день апреля, 3 числа. Теперь каждый предприниматель сможет в онлайн-режиме проверить, на каком этапе находится его платеж», — отметили в Минфине.

Министерство финансов сегодня запустило электронный реестр возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас происходит наполнение реестра информацией.

По информации ведомства, работа нового реестра будет выглядеть следующим образом:

Всю входную информацию в реестр формирует Государственная фискальная служба (ГФС) на основании заявок бизнеса и закрепляет это электронной цифровой подписью. ГФС вносит эту информацию в реестр. После этого на согласование суммы отводится не более 30 дней (в предусмотренных законом случаях — 60 дней) и происходит автоматическое возмещение на следующий день после окончания этого срока.

«Возмещение происходит в хронологическом порядке (предприниматель, который первый подал, первым получает средства при всех прочих равных условиях) и на ежедневной основе. Ранее НДС возмещали в последние 5 дней месяца. При таком подходе предприниматели не могли заблаговременно планировать. Теперь возвращать НДС будут в любой день месяца после согласования суммы, поэтому бизнес сможет лучше планировать свою деятельность и получит дополнительные оборотные средства, начиная с 10-х чисел каждого месяца», — подчеркнули в Минфине.

В ведомстве убеждены, что прозрачный и автоматический реестр сделает невозможной коррупцию при возмещении НДС, восстановит доверие бизнеса, создаст равные условия для каждого предпринимателя и облегчит ведение бизнеса в Украине.

Ранее запуск Единого реестра возмещения НДС анонсировал президент Украины Петр Порошенко. Он подчеркнул, что каждое вмешательство в реестр, в электронную программу является уголовным преступлением.