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12:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Дорожную развязку к игорной зоне строят в Приморье

В Приморье активно идет строительство автодорожной развязки на участке дороги, ведущей из аэропорта «Кневичи» в интегрированный развлекательный курорт «Приморье», сообщает ИА «Дейта».

«Второй этап строительства автомобильной дороги «Владивосток — Находка — порт «Восточный» предполагает выполнение работ на участке до городского округа Большой Камень. В рамках этих работ предусмотрено создание дорожной развязки в районе поселка Силинский, расположенного вдоль трассы, ведущей из аэропорта до интегрированного развлекательного курорта «Приморье», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Напомним, активное строительство объекта началось в январе этого года.

«Сейчас в районе игорной зоны “Приморье” ведется строительство новой транспортной развязки в форме “неполного клевера”. Она даст возможность автомобилистам продолжить путь до бухты Лазурная или развернуться на Находку и будет стыковаться с уже построенным участком. На стройплощадке задействовано 39 единиц рабочей техники, ведутся земляные и подготовительные работы по всему участку, а также разработка выемки с ведением буровзрывных работ», — говорится в сообщении.

Завершение второго этапа строительства запланировано на 2022 год.

По словам экспертов, строительство новой автодороги значительно повысит уровень комфорта посетителей интегрированного курорта «Приморье».

«Новая широкая трасса в обход Артема и старой дороги, идущей вдоль бухты Шамора, позволяет сэкономить время в пути и показать уровень готовности Приморья принимать иностранных гостей. Для удобства автомобилистов по инициативе департамента туризма и Корпорации развития Приморского края были установлены навигационные знаки, которые указывают траекторию движения по новой трассе. Они установлены на пути движения из Владивостока, планируется также установить шесть дополнительных знаков вдоль трассы, ведущей из аэропорта», — говорится в сообщении.

Напомним, что первый этап строительства транспортного коридора «Владивосток — Находка — порт «Восточный» завершился в августе 2016 года. Первый участок трассы идет в обход города Артем к игорной зоне «Приморье». Второй, помимо дорожной развязки в районе поселка Силинский, подразумевает строительство развязки в районе поселка Шкотово.

По словам специалистов департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья, новая четырехполосная дорога выполняется по современной технологии — с цементобетонным покрытием. Это позволит увеличить срок ее службы в два раза, а срок эксплуатации такой дороги до капитального ремонта — 25 лет. Скорость движения по ней автотранспорта составляет 110 километров в час, допустимые нагрузки — 11,5 тонн на ось.

Напомним, строительство автомобильной дороги «Владивосток — Находка — порт «Восточный» ведется в рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-1» по направлению «Харбин-Суйфэньхэ-Гродеково-Владивосток-порт «Восточный"-Находка».

Анна Иваницына.

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