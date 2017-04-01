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12:58 (мск), источник: Volga News

Открылась навигация по маршруту Самара-Проран-Рождествено

В субботу, 1 апреля, началось движения судов по пригородному маршруту Самара-Рождествено.

«Омы» будут отправляться от пристани речного вокзала в 6:00, 6:45,10:00, 12:00, 14:00, 17:30 и 19:00, а также 8:15 и 16:00 — с заходом на Проран. Из Рождествествено теплоходы будут отправляться в 6:00, 6:45, 7:30, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:45 и в 18:15.

По тарифу на 2017 г. стоимость билетов — 70 рублей. Заход на остановочный пункт «Проран» осуществляется носом к берегу, посадка и высадка пассажиров производится через носовой трап судна.

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