Казахстанские фермеры больше не получат кредиты без залога

Фермеры Казахстана лишились возможности получать кредиты на весенне-полевые и уборочные работы на беззалоговой основе. Всё из-за отсутствия данной меры в новой программе поддержки агропромышленного комплекса, сообщает alau.kz.

«Его убрали по предложению Минфина и МНЭ, поскольку СПК имеет мини-дефолты по этим кредитам. И они не могут потом ответить по этим обязательствам перед теми организациями, которые гарантии эти приняли. В частности, Продкопорация и АКК. Мы провели анализ и по СКО, Акмоле и Костанаю. В Костанайской области около 200 предпринимателей, которые сталкиваются с проблемой кредитования», — сообщил директор Департамента АПК НПП РК «Атамекен» Рустем Курманов.

Как оказалось, данная проблема общая для всех сельхозтоваропроизводителей. Чтобы вернуть беззалоговое кредитование, казахстанские фермеры коллективно обратились за помощью в «Атамекен». Рустем Курманов пояснил, что кредитование фермеров на беззалоговой основе ранее осуществлялось без каких-либо проблем.

«Остался буквально месяц до весенне-полевых работ. Я не говорю об уборочных работах. Всё-таки та схема, когда беззалоговое обеспечение при выделении кредитных ресурсов, велась — это было нормально. Тем более по Костанайской области проблем не было. Возвраты полностью все были сделаны. Сейчас многие крестьянские хозяйства не имеют финансов, они не могут приобрести даже ГСМ», — сказал директор ТОО «Зуевка» Александр Бородин.

В Нацпалате отметили, проблема уже обсуждается на республиканском уровне. В Минсельхозе заверили, что в течение двух недель постараются решить вопрос.