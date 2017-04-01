Казахстанские фермеры больше не получат кредиты без залога
Мера государственной поддержки оказалась не прописана в новой программе поддержки агропромышленного комплекса.
Мера государственной поддержки оказалась не прописана в новой программе поддержки агропромышленного комплекса.
Фермеры Казахстана лишились возможности получать кредиты на
«Его убрали по предложению Минфина и МНЭ, поскольку СПК имеет
Как оказалось, данная проблема общая для всех сельхозтоваропроизводителей. Чтобы вернуть беззалоговое кредитование, казахстанские фермеры коллективно обратились за помощью в «Атамекен». Рустем Курманов пояснил, что кредитование фермеров на беззалоговой основе ранее осуществлялось без
«Остался буквально месяц до
В Нацпалате отметили, проблема уже обсуждается на республиканском уровне. В Минсельхозе заверили, что в течение двух недель постараются решить вопрос.