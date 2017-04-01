BREAKING NEWS: Молдова будет закупать электроэнергию на Украине
Предприятие «Energocom» подписало с компанией «DTEK Trading» контракт на поставку электроэнергии из Украины в Молдову на период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018.
Предприятие «Energocom» подписало с компанией «DTEK Trading» контракт на поставку электроэнергии из Украины в Молдову на период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018.
Цена электроэнергии составит 50,2 долларов за 1
С сегодняшнего дня и до 31 марта 2018 года электроэнергию в Молдову будет поставлять Украина. Акционерное общество «Energocom» подписало контракт с предприятием «DTEK Trading», который предусматривает поставку электроэнергии в нашу страну по цене 50 целых две десятых долларов за 1
Предложение украинской компании более выгодно, чем предложение Кучурганской электростанции, которая предложила энергию по цене почти 54 с половиной долларов.
Согласно
Наблюдатели констатировали, что тендер проводился транспарентно.