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12:25 (мск), источник: Publika.md

BREAKING NEWS: Молдова будет закупать электроэнергию на Украине

Предприятие «Energocom» подписало с компанией «DTEK Trading» контракт на поставку электроэнергии из Украины в Молдову на период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018.

Источник: Publika.md

Цена электроэнергии составит 50,2 долларов за 1 МВт-ч.

С сегодняшнего дня и до 31 марта 2018 года электроэнергию в Молдову будет поставлять Украина. Акционерное общество «Energocom» подписало контракт с предприятием «DTEK Trading», который предусматривает поставку электроэнергии в нашу страну по цене 50 целых две десятых долларов за 1 МВт-ч.

Предложение украинской компании более выгодно, чем предложение Кучурганской электростанции, которая предложила энергию по цене почти 54 с половиной долларов.

Согласно пресс-релизу министерства экономики, за год на разнице в предложенных ценах, Молдова сэкономит примерно 300 миллионов леев. Отборочный конкурс завершился 31 марта, и проходил в присутствии наблюдателей, в том числе представителей НАРЭ, секретариата энергетического сообщества и делегации ЕС в Молдове.

Наблюдатели констатировали, что тендер проводился транспарентно.

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