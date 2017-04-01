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12:27 (мск), источник: Интерфакс

Минпромторг отверг идею об ограничении работы гипермаркетов

В министерстве заявили, что нельзя одной рукой «зажимать» малые форматы, а другой пытаться ограничить сети.

Источник: Reuters

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Минпромторг не поддержал предложение об ограничении работы магазинов крупных ритейлеров.

Минпромторг очень настороженно относится к идее законодательного запрета работы крупных магазинов в ночное время и в выходные, хотя такой законопроект на рассмотрение не поступал
Виктор Евтухов
Статс-секретарь, замглавы Минпромторга
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По его словам, подобный запрет действительно существует в ряде стран — например, в Германии, «и с каждым годом этот запрет ослабляется». «Однако запрет на ночную работу и работу в выходные — не повсеместная практика», — отметил Евтухов.

«Самое главное — в странах Запада и Азии очень широко развита несетевая розница, которая в России зачастую подавляется административно. Да и сама торговля развита гораздо больше, чем в России. Так, по количеству торговых площадей на 1 тыс. жителей Россия как минимум в два раза отстает от стран Европы и Северной Америки. Это означает, что в других странах торговых объектов в разы больше, чем у нас», — пояснил он.

Поэтому, подчеркнул замглавы Минпромторга, "нужно не вводить запреты и ограничения для крупных торговых сетей, а всячески развивать малые форматы торговли - ярмарки, рынки, нестационарную и мобильную торговлю"

При этом, по его словам, за последние семь лет количество рынков сократилось в три раза, сократилось количество киосков и павильонов.

«Нельзя одной рукой “зажимать” малые форматы, а другой пытаться как-то ограничить сети. Мы считаем, что сейчас совсем не время для введения таких жестких запретов. Очевидно, что потребительских спрос и оборот розницы — один из основных драйверов экономики», — заявил Евтухов.

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Накануне, 31 марта, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский заявил, что рабочая группа комитета и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая готовят законопроект об ограничении времени работы магазинов крупных торговых сетей. По его словам, предлагается запретить магазинам крупных ритейлеров работать круглосуточно, а также работать в воскресенье и ограничить время работы в субботу — до 16:00. «Никаких 24-часовых гипермаркетов», — пояснил Лисовский.

В Федеральной антимонопольной службе в связи с этим уже заявили, что рыночное регулирование приоритетнее административных мер, а вопрос об ограничении работы магазинов крупных ритейлеров в настоящее время не актуален.

Комментарии
1
Игорек
Почему у депутатов такие Европейские видения законов??Не потому что они часто бывают за границей у многих там собственность и чада их там живут и учатся))
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