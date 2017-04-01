Минпромторг отверг идею об ограничении работы гипермаркетов
В министерстве заявили, что нельзя одной рукой «зажимать» малые форматы, а другой пытаться ограничить сети.
В министерстве заявили, что нельзя одной рукой «зажимать» малые форматы, а другой пытаться ограничить сети.
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Минпромторг не поддержал предложение об ограничении работы магазинов крупных ритейлеров.
Минпромторг очень настороженно относится к идее законодательного запрета работы крупных магазинов в ночное время и в выходные, хотя такой законопроект на рассмотрение не поступал
По его словам, подобный запрет действительно существует в ряде стран — например, в Германии, «и с каждым годом этот запрет ослабляется». «Однако запрет на ночную работу и работу в выходные — не повсеместная практика», — отметил Евтухов.
«Самое главное — в странах Запада и Азии очень широко развита несетевая розница, которая в России зачастую подавляется административно. Да и сама торговля развита гораздо больше, чем в России. Так, по количеству торговых площадей на 1 тыс. жителей Россия как минимум в два раза отстает от стран Европы и Северной Америки. Это означает, что в других странах торговых объектов в разы больше, чем у нас», — пояснил он.
При этом, по его словам, за последние семь лет количество рынков сократилось в три раза, сократилось количество киосков и павильонов.
«Нельзя одной рукой “зажимать” малые форматы, а другой пытаться
Накануне, 31 марта, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по
В Федеральной антимонопольной службе в связи с этим уже заявили, что рыночное регулирование приоритетнее административных мер, а вопрос об ограничении работы магазинов крупных ритейлеров в настоящее время не актуален.