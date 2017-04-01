Минпромторг отверг идею об ограничении работы гипермаркетов

Источник: Reuters

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Минпромторг не поддержал предложение об ограничении работы магазинов крупных ритейлеров.

Минпромторг очень настороженно относится к идее законодательного запрета работы крупных магазинов в ночное время и в выходные, хотя такой законопроект на рассмотрение не поступал Виктор Евтухов Статс-секретарь, замглавы Минпромторга

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По его словам, подобный запрет действительно существует в ряде стран — например, в Германии, «и с каждым годом этот запрет ослабляется». «Однако запрет на ночную работу и работу в выходные — не повсеместная практика», — отметил Евтухов. «Самое главное — в странах Запада и Азии очень широко развита несетевая розница, которая в России зачастую подавляется административно. Да и сама торговля развита гораздо больше, чем в России. Так, по количеству торговых площадей на 1 тыс. жителей Россия как минимум в два раза отстает от стран Европы и Северной Америки. Это означает, что в других странах торговых объектов в разы больше, чем у нас», — пояснил он.

Поэтому, подчеркнул замглавы Минпромторга, "нужно не вводить запреты и ограничения для крупных торговых сетей, а всячески развивать малые форматы торговли - ярмарки, рынки, нестационарную и мобильную торговлю"

При этом, по его словам, за последние семь лет количество рынков сократилось в три раза, сократилось количество киосков и павильонов. «Нельзя одной рукой “зажимать” малые форматы, а другой пытаться как-то ограничить сети. Мы считаем, что сейчас совсем не время для введения таких жестких запретов. Очевидно, что потребительских спрос и оборот розницы — один из основных драйверов экономики», — заявил Евтухов.

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