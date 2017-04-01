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13:11 (мск), источник: Время Воронежа

Воронежцы зарабатывают практически меньше всех

В соответствующем рейтинге городов-миллионников столица Черноземья предпоследняя.

Воронежстат обнародовал данные по среднемесячной заработной плате сотрудников организаций в городах-миллионниках в 2016 году. В список не попали только города федерального значения.

Оказалось, что Воронежские работники едва ли не самые малооплачиваемые. В рейтинге столице Черноземья досталось предпоследнее, десятое, место. В нашем регионе сотрудники организаций в среднем получали в месяц по 32 748 рублей.

Самый большой доход у работников из Екатеринбурга — 43910 рублей. На втором месте Красноярск — 41767 рублей. Замыкает троку лидеров Новосибирск — 39404.

Следом идут Нижний Новгород (39339), Уфа (39014), Пермь (38847), Казань (37774), Самара (37365), Челябинск (35214) и Омск (32997).

Самый маленький показатель среднемесячной зарплаты у работников Волгограда — 32341.

Автор: Александра Дроздова.

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