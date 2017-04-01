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12:49 (мск), источник: Российская газета

Япония признала криптовалюты законным платежным средством

Япония с 1 апреля приравняла биткоины и другие криптовалюты к обычным деньгам, признав их законным платежным средством наравне с национальной валютой. В то же время иена остается официальной денежной единицей страны, а криптовалютами можно будет расплачиваться виртуально.

Источник: AP 2017

Это предполагает закон, который был разработан японским финансовым регулятором (Financial Services Agency, FSA) и принят парламентом страны.

Де-юре криптовалюта там теперь - обычные деньги, но использовать их можно в качестве оплаты покупки или аренды предметов и услуг, которые можно получить через электронные системы обработки данных. Де-факто - криптовалюта получила функции валюты
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На счетах в Японии в 2015 году скопилось различных криптовалют на 185 миллиардов иен, или 1,67 миллиарда долларов, а к 2020 году планка, по прогнозам института Fuji Chimera, превысит триллион долларов, пишет Nikkei. Быстрорастущий рынок мобильных платежей, в освою очередь, достигнет восьми миллиардов иен.

Сейчас во всем мире существует более 600 криптовалют, но в лидерах остается биткоин. В начале марта высокий спрос на него поднял цену одного биткоина до 1250 долларов, что превысило стоимость тройской унции золота. Правительства разных стран, видя популярность криптовалют, постепенно совершенствуют законодательство, чтобы признать их и использовать во благо, нивелируя такую функцию криптовалюты, как отмывание денег.

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