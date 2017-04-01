Япония признала криптовалюты законным платежным средством

Де-юре криптовалюта там теперь - обычные деньги, но использовать их можно в качестве оплаты покупки или аренды предметов и услуг, которые можно получить через электронные системы обработки данных. Де-факто - криптовалюта получила функции валюты

Де-юре криптовалюта там теперь - обычные деньги, но использовать их можно в качестве оплаты покупки или аренды предметов и услуг, которые можно получить через электронные системы обработки данных. Де-факто - криптовалюта получила функции валюты

На счетах в Японии в 2015 году скопилось различных криптовалют на 185 миллиардов иен, или 1,67 миллиарда долларов, а к 2020 году планка, по прогнозам института Fuji Chimera, превысит триллион долларов, пишет Nikkei. Быстрорастущий рынок мобильных платежей, в освою очередь, достигнет восьми миллиардов иен.

Сейчас во всем мире существует более 600 криптовалют, но в лидерах остается биткоин. В начале марта высокий спрос на него поднял цену одного биткоина до 1250 долларов, что превысило стоимость тройской унции золота. Правительства разных стран, видя популярность криптовалют, постепенно совершенствуют законодательство, чтобы признать их и использовать во благо, нивелируя такую функцию криптовалюты, как отмывание денег.