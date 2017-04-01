Цены на бензин в Казахстане выросли на 5,5%

«С начала года (за 3 месяца 2017 года в сравнении с декабрем 2016-го) повышение цен отмечено на картофель на — 21,8%, овощи свежие — на 17,1%, говядину — на 6,5%, баранину — на 6,1%, масло сливочное — на 5%, фрукты свежие — на 3,7%, конину — на 3,2%, сыр сычужный — на 3,1%, молоко консервированное — на 3%, кондитерские изделия — на 2,9%. Снижение цен зафиксировано на яйца на 8,8%, сахар- на 4,9%, крупу гречневую — на 2,6%, масло подсолнечное — на 2,5%», — говорится в сообщении.

В марте в сравнении с февралем 2017 года цены на продовольственные товары выросли на 0,6%, на непродовольственные товары и платные услуги — на 0,4%.

К уровню декабря 2016 года за 3 месяца выросли цены на бензин — на 5,5%, сжиженный газ в баллонах — на 4,4%, на автомобили — на 3,5%, стеклянные и керамические изделия — 2,2%, текстильные изделия — 1,7%, фармацевтическую продукцию, моющие и чистящие средства, товары личного пользования — на 1,6%, газеты, книги и канцелярские товары — на 1,5%, мебель и предметы домашнего обихода — на 1,4%, бытовые приборы — на 1,2%. В марте осталась на уровне февраля, но повысилась с начала года оплата за правовые услуги — на 7%, за страхование личных транспортных средств — на 6,8%, за услуги здравоохранения — на 2,8%, за услуги в области отдыха, развлечений и культуры — на 1,4%.

Проезд междугородним автобусом подорожал на 3,3%, внутригородским — на 2,1%. В то же время поездки пассажирским железнодорожным транспортом подешевели на 2,8%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг с начала года тарифы на канализацию увеличились на 6,8%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, — на 4,2%, горячую воду — на 3,9%, отопление центральное — на 3,7%, электроэнергию — на 2,4%, холодную воду — на 2,2%.

При этом в марте остались на уровне февраля 2017 года тарифы на канализацию, газ, транспортируемый по распределительным сетям, электроэнергию и холодную воду.

По состоянию на 28 марта 2017 года, цены на социально-значимые продовольственные товары, включающие 33 наименования, выросли с начала года на 2,8%. ​С января 2016 года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 36,7%, непродовольственных — 31,4%, платных услуг — 31,9%.

В то же время в величине прожиточного минимума продовольственная корзина составляет 60%, непродовольственные товары и платные услуги — 40%.