Комментарий налоговой: имеют ли владельцы квартир право на скидку

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. К нам в редакцию обратился читатель с вопросом, который, на первый взгляд, нам показался узкопрофильным. Однако это лишь на первый взгляд. Дело в том, что описанная ситуация, связанная с куплей-продажей недвижимости, сегодня является одной из самых распространённых. Речь идет о том, когда молодые семьи продают свои прежние квартиры и приобретают жилье в ипотеку.

Вот, собственно сам вопрос:

«Я продал квартиру, взял кредит в банке и купил новую. Денег, которые у меня остались с продажи первого жилья, на покупку второго не хватило, поэтому пришлось брать заем. Должен ли я после таких операций платить налоги, если да, то какие? Положено ли мне так называемое “налоговое освобождение”? В предыдущей квартире я жил с 1995 года, положено ли теперь за каждый год мне освобождение?».

Эти вопросы поступили в редакцию Sputnik от кишиневца Виктора М. Именно так он представился нашему журналисту.