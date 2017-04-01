Украина будет продавать электроэнергию в Молдову

«После детального анализа всех полученных предложений, молдавское акционерное общество “Энергоком” приняло решение подписать с украинской компанией “DTEK Trading” годовой контракт на поставку (с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 года) электроэнергии из Украины», — сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкономики Молдовы.

Подчеркивается также, что предложение украинской стороны оказалась более привлекательным (50,2 доллара за 1 MWh), тогда как остальные компании предлагали электроэнергию по цене 54 доллара за 1 MWh.