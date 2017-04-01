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15:39 (мск), источник: Ipress.ua

Украина будет продавать электроэнергию в Молдову

Молдавское акционерное общество «Энергоком» и украинская компания «DTEK Trading» подписали контракт на поставку Молдовы электроэнергией с Украины.

Источник: Ipress.ua

«После детального анализа всех полученных предложений, молдавское акционерное общество “Энергоком” приняло решение подписать с украинской компанией “DTEK Trading” годовой контракт на поставку (с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 года) электроэнергии из Украины», — сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкономики Молдовы.

Подчеркивается также, что предложение украинской стороны оказалась более привлекательным (50,2 доллара за 1 MWh), тогда как остальные компании предлагали электроэнергию по цене 54 доллара за 1 MWh.

В Министерстве экономики заявили, что благодаря контракту с Украиной удастся сэкономить более 300 миллионов долларов.

Напомним, что Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова намерены до конца года создать зону свободной торговли на принципах и правилах Всемирной торговой организации.

Комментарии
1
Александр
Им же не по такой цене как своему народу Там огромные откаты А что от народа толку
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