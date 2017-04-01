Новое ограждение на Молитовском мосту установят до 20 апреля

Благодаря ему барьеры не придется ежегодно красить — достаточно промыть водой. По гарантийным обязательствам подрядчик обязан заменить секции ограждения, если они покроются коррозией.



Однако оцинкованный забор может стоять как новый и все 20 лет, обещают в организации. Ежедневно монтируется до 150 погонных метров ограждения — его общая протяженность почти 3 километра. Работы выполнены уже на 40%