Новое ограждение на Молитовском мосту установят до 20 апреля
На Молитовском мосту до 20 апреля установят новое ограждение. Сейчас полным ходом идут работы по демонтажу старых стальных секций и установке новых, покрытых защитным цинковым слоем.
На Молитовском мосту до 20 апреля установят новое ограждение. Сейчас полным ходом идут работы по демонтажу старых стальных секций и установке новых, покрытых защитным цинковым слоем.
Благодаря ему барьеры не придется ежегодно красить — достаточно промыть водой. По гарантийным обязательствам подрядчик обязан заменить секции ограждения, если они покроются коррозией.
Однако оцинкованный забор может стоять как новый и все 20 лет, обещают в организации. Ежедневно монтируется до 150 погонных метров ограждения — его общая протяженность почти 3 километра. Работы выполнены уже на 40%