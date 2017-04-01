Вкладчики Татфондбанка и Интехбанка намерены оспорить в ВС РФ отзыв лицензии у банков

КАЗАНЬ, 1 апреля марта. /ТАСС/. Вкладчики татарстанских Татфондбанка и Интехбанка, у которых отозвали лицензию, отправили по почте административные исковые заявления в Верховный суд РФ с просьбой признать незаконным отзыв лицензии у банков. Об этом ТАСС сообщил председатель Координационного совета пострадавших клиентов данных банков Дмитрий Бердников (копии заявлений есть в распоряжении ТАСС).

«Всего отправлено 15 заявлений в Верховный суд РФ от административных истцов, физлиц. Вкладчики Интехбанка и Татфондбанка в них требуют признать незаконным отзыв лицензии Банком России у этих кредитных организаций», — сказал он.

Ранее вкладчики проблемных банков Татарстана обратились к руководству республике с просьбой рассмотреть возможность оспаривания отзыва лицензии. Министр экономики Татарстана Артем Здунов пообещал, что власти рассмотрят этот вариант. Затем глава республики Рустам Минниханов заявил, что целесообразности в оспаривании отзыва лицензии нет.

Банк России отозвал с 3 марта 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у казанского Татфондбанка. В этот же день были отозваны лицензии еще у двух татарстанских банков: Интехбанка (входит в одну финансовую группу с Татфондбанком) и Анкор банка. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 г. занимал 42-е место в банковской системе РФ, Интехбанк — 138-е место, Анкор банк — 231-е. Все три банка являются участниками системы страхования вкладов.