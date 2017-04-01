Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
10 фраз, которые нельзя говорить человеку с депрессией
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Нужно ли ругать чужих детей?
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Ракета США нанесла удар «на добивание» по космонавтике РФ – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
9В тени стены
14События недели в фотографиях
9Индуистский Новый год
18:26 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Гройсман требует от НКРЭКУ отменить абонплату за газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует от НКРЭКУ пересмотреть решение об увеличении платы за газ для населения после введения абонплаты.

Источник: Telegraf.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о недопустимости увеличения платы за газ для населения после введения абонплаты и требует от Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пересмотреть соответствующее решение.

Читайте также
С 1 апреля украинцы будут платить абонплату за газ

«Вчера я пообещал разобраться с абонплатой за газ, провести тщательные расчеты и посмотреть, как это повлияет на оплату за газ для каждого украинского гражданина. Только что я завершил совещание по этому поводу. Увеличение действительно есть и составляет в среднем в расчетах от 1,3 до 3 раз, особенно это касается тех, кто живет в многоквартирных домах», — написал глава правительства на странице в Фейсбуке в субботу.

По его словам, это недопустимо.

«Ни я, ни правительство это категорически не поддерживаем. Я только что разговаривал с представителем комиссии, которая установила эту абонплату с 1 апреля. Хотя Национальная комиссия по энергетике и не подчиняется правительству и премьер-министру, но я в понедельник направлю официальное обращение. Требую, чтобы это решение было пересмотрено», — заявил В. Гройсман.

Накануне премьер заявил, что Кабинет министров изучит структуру платежей за газ после введения абонентской платы за его распределение и, возможно, обратится к НКРЭКУ. Он также указал, что цена распределения газа ранее была заложена в его цену, а теперь эти выплаты разделены на два платежа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
Кремль прокомментировал расследование ФБК об имуществе Медведева
МИД РФ в День смеха предложил «услуги российских хакеров»
Киев отказался верить в возможный бойкот «Евровидения»
Парламенту Венесуэлы вернули прежние полномочия
СМИ сообщили о смерти «второго человека» в ИГИЛ
Австралия ужесточит проверки авиапассажиров с Ближнего Востока
СК опроверг сообщения о возвращении Евгении Васильевой имущества
Спорт
Осталась лишь Олимпиада: Медведева вновь стала лучшей в мире Российская фигуристка Евгения Медведева защитила титул чемпионки мира, в Хельсинки фигуристка обновила два собственных мировых рекорда
Авто
Как накопить на новый «Мерседес» при зарплате 40 тысяч рублей Никак
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь