Гройсман требует от НКРЭКУ отменить абонплату за газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о недопустимости увеличения платы за газ для населения после введения абонплаты и требует от Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пересмотреть соответствующее решение.

«Вчера я пообещал разобраться с абонплатой за газ, провести тщательные расчеты и посмотреть, как это повлияет на оплату за газ для каждого украинского гражданина. Только что я завершил совещание по этому поводу. Увеличение действительно есть и составляет в среднем в расчетах от 1,3 до 3 раз, особенно это касается тех, кто живет в многоквартирных домах», — написал глава правительства на странице в Фейсбуке в субботу.

По его словам, это недопустимо.

«Ни я, ни правительство это категорически не поддерживаем. Я только что разговаривал с представителем комиссии, которая установила эту абонплату с 1 апреля. Хотя Национальная комиссия по энергетике и не подчиняется правительству и премьер-министру, но я в понедельник направлю официальное обращение. Требую, чтобы это решение было пересмотрено», — заявил В. Гройсман.

Накануне премьер заявил, что Кабинет министров изучит структуру платежей за газ после введения абонентской платы за его распределение и, возможно, обратится к НКРЭКУ. Он также указал, что цена распределения газа ранее была заложена в его цену, а теперь эти выплаты разделены на два платежа.